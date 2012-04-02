У 2012 році понад 21 тис. мешканців Харківщини отримали субсидії

Харків. 2 квітня. УНІАН. Цього року за оформленням субсидій у соціальні служби Харківщини звернулися 22 тисяч мешканців області. З них тільки 700 осіб отримали відмову.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Михайло Добкін під час програми «Від влади до громади».



«277 тисяч сімей, що проживають в Харківській області, отримували ті чи інші види соціальної допомоги. 109 тисяч сімей в нашому регіоні отримують сьогодні субсидію на покриття різниці в платежах за утримання житла і по комунальним тарифам. З 22 тисяч наших земляків, що звернулися цього року, лише 700 осіб отримали відмову в оформленні субсидії, бо не потрапляли під дію закону, який визначає ці категорії. А 21 тисяча 300 осіб таку допомогу отримали», - повідомив М.ДОБКІН.