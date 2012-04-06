Укрзалізниця розробляє план перевезення фанів на Євро-2012

Харків. 6 квітня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розпочала опрацювання групових заявок уболівальників чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 з Німеччини і Швеції і розробляє програму їх перевезень.

Як повідомляє Головне управління координацію робіт з підготовки і проведення чемпіонату Євро-2012 і упровадження швидкісного руху «Укрзалізниці», спільно з польськими колегами триває робота з перевезення 1500 уболівальників зі Швеції до Києва.

Шведські уболівальники зі Швеції до міста Гдиня (Польща) переправляться поромом, звідти наземним транспортом до міста Гданськ (Польща), а далі залізницею до міста Хелм (Польща), де пройдуть митний контроль і пересядуть на українські поїзди, які прямуватимуть до столиці України.

Усього для шведських уболівальників буде сформовано три поїзди.

800 німецьких уболівальників польські залізничники залізницею привезуть з Франкфурта-на-Одрі до Пшемишля (Польща), а українські залізничники повинні організувати їх переїзд від Пшемишля до Львова.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що один із провідних українських туристичних операторів провадить переговори із залізницями України про організацію спеціального туристичного поїзда, який курсуватиме між містами України, де відбуватимуться матчі. Цей поїзд курсуватиме за спеціальним графіком.

На сьогодні туроператор має намір орендувати 13 купейних вагонів і 2 вагони-кафе. Крім того, під час проведення Євро-2012 між Києвом, Львовом, Харковом і Донецьком курсуватимуть денні швидкісні експреси і традиційні нічні поїзди.

Довідка УНІАН. Під час проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Україні, окрім збірної нашої країни і Швеції, планує поселитися команда збірної Франції. Збірні Данії, Німеччини, Португалії, Англії, Нідерландів на українських стадіонах проводитимуть групові матчі.

Також в Україні відбудуться два матчі чвертьфіналу, один півфінал і фінал Євро-2012.