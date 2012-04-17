У Солоницівці згоріли три вантажівки

Харків. 17 квітня. УНІАН. У селищі Солоницівка Дергачівського району згоріли три вантажівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося увечі 16 квітня на дному з приватних подвір’їв Солоницівки.

Вогнем були охоплені одразу 3 вантажних авто: Mercedes, МАЗ та Renault. На місці події працювали 3 пожежно-рятувальні підрозділи.

Пожежа розпочалась з автомобіля МАЗ, а потім перекинулась на інші. Кузови Mercedes та МАЗ були порожніми, а у напівпричепі Renault знаходився вантаж – автомобільна гума. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено кабіну та половину кузова вантажівки МАЗ, кабіну та кузов Mercedes, а також кабіну Renault.

В результаті пожежі постраждав водій МАЗу, 1967 року народження. Його з опіками кінцівок госпіталізовано до 4-ї лікарні м. Харкова. Причина пожежі наразі з’ясовується.