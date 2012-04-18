Яценюк їде лаятися з тюремниками

Харків. 18 квітня. УНІАН. Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк сьогодні здійснить поїздку до Харкова.

Згідно з попередніми заявами, політик планував, зокрема, відвідати в Качанівській колонії Юлію Тимошенко, хоча в Генеральній прокуратурі України дозволу на це не отримав.

Очікується, що А.Яценюк близько 10.30 проведе брифінг під стінами Качанівської колонії.