Яценюк їде лаятися з тюремниками
08:28, 18 квітня 2012Харьків
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Політик хоче побачитися з Тимошенко
Харків. 18 квітня. УНІАН. Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк сьогодні здійснить поїздку до Харкова.
Згідно з попередніми заявами, політик планував, зокрема, відвідати в Качанівській колонії Юлію Тимошенко, хоча в Генеральній прокуратурі України дозволу на це не отримав.
Очікується, що А.Яценюк близько 10.30 проведе брифінг під стінами Качанівської колонії.
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