Яценюк оббиває пороги Качанівської колонії

Харків. 18 квітня. УНІАН. Народний депутат, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк прибув до Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини А.Яценюк зайшов на територію виправного закладу.

Перед цим А.Яценюк нагадав, що він звертався до генерального прокурора України з проханням дозволити зустріч із Ю.Тимошенко. Водночас генпрокурор, як сказав А.Яценюк, направив його для вирішення цього питання в прокуратуру Харківської області. Там, у свою чергу, перенаправили до Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. А.Яценюк зазначив, що в Управлінні ДПтСУ в Харківській області йому сказали, що вирішує питання допуску до Ю.Тимошенко начальник Качанівської колонії.

«Тобто, вони перекладають відповідальність на найменшого чиновника в системі пенітенціарної служби. Якби генпрокурор хотів дати дозвіл, то нас би давно пустили», - сказав А.Яценюк.

Він зауважив, що зараз планує зустрітися із начальником Качанівської виправної колонії Іваном Первушкіним та вимагати в нього дозволу зустрітися із Ю.Тимошенко в колонії, саме у камері, де вона відбуває покарання.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк звернувся до генпрокурора із заявою щодо зустрічі з Ю.Тимошенко, яка перебуває у Качанівській виправній колонії № 54 Харкова.

А.Яценюк заявляв, що під час зустрічі планується обговорити питання процесу об’єднання опозиції і вийти на остаточно узгоджений формат участі у виборах до Верховної Ради у жовтні 2012 року.

Водночас у ГПУ заявили, що не мають повноважень надати дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

В Генпрокуратурі сказали, що звертатися за дозволом про зустріч адвокати, родичі, близькі та знайомі засуджених повинні в Державну пенітенціарну службу.

