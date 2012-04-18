Добкін: Харків заслуговує найвищих воєнних нагород

Харків. 18 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін підтримує ініціативу ветеранів війни, які виступають з ідеєю надати Харкову статус міста воєнної слави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Добкін заявив сьогодні на прес-конференції.

Губернатор вважає, що Харківщина зробила значний внесок у перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, і те, що місто за свого часу не отримало нагороди, є великою несправедливістю. За його словами, історія засвідчила те, що на території Харківської області точилися величезні битви з ворогом, і це заслуговує на визнання.

«Цю ідею я підтримую двома руками. Я вважаю, що Харків був незаслужено обділений і заслуговує найвищих урядових нагород», - сказав М.Добкін.

Він висловив задоволення з того, що відповідний законопроект внесений до Верховної Ради.