Тимошенко в лікарні

Харків. 21 квітня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України підтверджує факт перевезення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до харківської лікарні.

Згідно з повідомленням офіційного сайту ДПтСУ, засуджену було доправлено до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові увечері 20 квітня.

«20 квітня, ввечері, після ознайомлення з висновками німецьких лікарів Ю.Тимошенко висловила бажання розпочати лікування у клініці, яка була запропонована для початку її реабілітації у м. Харкові (Центральна клінічна лікарня «Укралізниці»), - йдеться у повідомленні.

«Трохи згодом Ю.Тимошенко зібрала усі необхідні їй речі і висловила готовність бути перевезеною до лікарні. Наразі Ю.Тимошенко вже прибула до клініки, де їй буде запропоновано пройти весь комплекс рекомендованих німецькими та українськми лікарями процедур», - повідомляє сайт ДПтСУ.