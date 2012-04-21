Тимошенко не дається лікарям клініки №5 - МОЗ

Харків. 21 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовилася від первинного медичного огляду в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» (№5) у Харкові, куди вчора її було госпіталізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії Харкова, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, сказала журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

«На момент, коли Юлія Володимирівна потрапила до стаціонару, їй був запропонований первинний медичний огляд, від якого вона поки утрималась. Юлія Володимирівна утримується від якогось більш-менш предметного медичного спілкування з медичним оглядом до зустрічі безпосередньо з адвокатом», - сказала Р.Моісеєнко.

У свою чергу начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш зауважив, що захисники зможуть відвідувати Ю.Тимошенко у той час, коли вона буде вільна від проведення медичних процедур та відповідно до режиму роботи медичного закладу.