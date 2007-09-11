«Океан Ельзи»: бренд не продається

Харків. 11 вересня. УНІАН. Український гурт «Окан Ельзи» як бренд не буде брати участі у позачергових парламентських виборах та передвиборчій агітації.

Як повідомляє SQ, про це 11 вересня на прес-конференції у Харкові заявив лідер групи, кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Святослав ВАКАРЧУК.

Він відмітив, що використовувати такий ресурс з його боку булоб некоректно, а політичні переконання членів групи не мають нічого спільного з його творчою діяльністю.

За словами С.ВАКАРЧУКА, у передвиборчий період група продовуватиме свою концертну діяльність за межами країни, а з 2008 року піде у професійну відпустку, продовжуючи роботу в студії.

«Ми хочемо відійти від усіх рамок і формату, забути про те, що ми популярна рок-група, і просто робити музику, яка нам подобається», - зазначив В.ВАКАРЧУК.

Наступного року «Океан Ельзи» планує показати прихильникам гурту щось зовсім нове, повідомив співак.