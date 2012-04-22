Бараш підтвердив переведення Тимошенко з лікарні до колонії

Харків. 22 квітня. УНІАН. У Державній пенітенціарній службі підтверджують переведення екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з лікарні до Качанівської колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління пенітенціарної служби у Харківській області Євген Бараш сказав сьогодні журналістам, що Ю.Тимошенко близько 13.00 було переведена з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові до колонії.