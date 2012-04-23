Сьогодні розкажуть про «Харьковскую сирень»
10:43, 23 квітня 2012Харьків
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Прес-конференція в ОДА
Харків. 23 квітня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська,64, 5 поверх) відбудеться прес-конференція начальника управління у справах преси та інформації ХОДА, співголови оргкомітету IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторії Маренич.
У зустрічі з журналістами також візьмуть участь члени селекційної комісії фестивалю.
Мова піде про фільми-учасники кінофестивалю «Харьковская сирень», повідомляє сайт ХОДА.
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