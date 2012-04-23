Сьогодні розкажуть про «Харьковскую сирень»

Прес-конференція в ОДА

Харків. 23 квітня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська,64, 5 поверх) відбудеться прес-конференція начальника управління у справах преси та інформації ХОДА, співголови оргкомітету IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторії Маренич. У зустрічі з журналістами також візьмуть участь члени селекційної комісії фестивалю. Мова піде про фільми-учасники кінофестивалю «Харьковская сирень», повідомляє сайт ХОДА.

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