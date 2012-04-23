Ярославський: «Металіст» вирішує долю українського золота

Харків. 23 квітня. УНІАН. Президент «Металіста» Олескандр Ярославський погоджується з думкою експертів про те, що харківський клуб вирішує долю золотих медалей національної першості з футболу нинішнього сезону.

Фахівці вважають, що вирішальним у боротьбі за «золото», на яке претендують «Шахтар» і «Динамо», може стати «топовий матч» «Металіст» - «Шахтар» 2 травня у Харкові. В першому колі Прем’єр-ліги «бронзовий» призер «Металіст» уже відібрав у «Шахтаря» 3 очки в Донецьку (2:1). Не виключено, що харківський клуб може це зробити і вдруге. Команда перебуває в гарній формі, «розім’явшись» як слід у Лізі Європи зі шведським Мальме, французьким Сошо, автрійськими Зальцбургом та Аустрією, голландським AZ, грецьким Олімпіакосом та португальським Спортингом.

На запитання телеканалу 2+2, як О.Ярославський ставиться до того, що «Металісту» фактично випало вирішувати, хто стане чемпіоном України, президент відповів, що його клуб налаштований на безкомпромісну боротьбу у матчі з Шахтарем.

«Битися, тільки битися. Приходьте на стадіон і все побачите. У мене одна думка – «Металіст» зобов’язаний виходити і вигравати», - сказав О.Ярославський.

Спілкуючись із журналістом 2+2, президент клубу зазначив, що про «Металіст» сьогодні «говорить вся країна». На його думку, ставлення футбольної спільноти до зустрічі у Харкові підтверджує клас команди, яка увійшла до 8 кращих клубів Ліги Європи, і інтерес до матчу у Харкові дуже великий.

«Це футбол. Значить, Металіст не та командочка, про яку можна сказати, що однією ногою ми її обіграємо. Після 6-ї «бронзи» - це команда, про яку говорить вся країна», - сказав О.Ярославський.

При цьому власник клубу заочно звернувся до президента Шахтаря Ріната Ахметова з проханням не ображатися на те, що «Металіст» налаштовується вдруге обіграти чинного чемпіона. За його словами, гра з Шахтарем є «грандіозним стимулом» для 6-разового бронзового призера.

«Хай не образиться на мене мій колега, ми будемо старатися їх обіграти. Не знаю, чи пошкодує він на цей раз, що затягнув мене у футбол. Ось так буває», - сказав О.Ярославський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стали відомі дата і час початку матчів 29-го туру Прем`єр-ліги сезону 2011/12. Зустріч «Металіста» з «Шахтарем» відбудеться 2 травня у Харкові. Початок матчу - о 19.00.

Трійка лідерів виглядає так: «Шахтар» - 73 очки, «Динамо» - 73, «Металіст» - 58. За кілька турів до завершення першості харків’ський клуб став недосяжним для свого найближчого переслідувача - «Дніпра» (46), тим самим забезпечивши собі шостий раз поспіль бронзові медалі, що є новим рекордом національної першості.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА