Власенка сьогодні не пусукають до Тимошенко

Харків. 23 квітня. УНІАН. Через проведення у Качанівській виправній колонії «санітарного дня» захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко не зможе зустрітися зі своєю підзахисною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.

Він зазначив, що «санітарні дні» у виправному закладі проходять регулярно.

Згідно з правилами, цього дня не проводяться короткострокові побачення, зустрічі адвокатів зі своїми підзахисними, а також не приймаються передачі для засуджених.