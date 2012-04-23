Журналістам вдалося сфотографувати Тимошенко (фото)

Харків. 23 квітня. УНІАН. Журналістам і прихильникам Юлії Тимошенко, які чергували під лікарнею, вдалося мигцем поглянути на екс-прем`єра.

Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко з`явилася на публіці вперше за останні чотири місяці - коли її відвозили з лікарні назад в колонію, повідомляє Комсомольська правда в Україні.

Медпрацівники вивозили Тимошенко з лікарні на каталці, прикриваючи її собою від фотокамер. Однак прихильникам екс-прем`єра і журналістам, які чергували під лікарнею, все ж вдалося побачити ув`язнену і зробити знімки.