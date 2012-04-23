На об'єктах Євро-2012 впорядковано 8,2 га газонів і територій зеленої зони

Харків. 23 квітня. УНІАН. На об`єктах підготовки Харкова до проведення Євро-2012 впорядковано 8,2 га газонів і територій зеленої зони.

Про повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.



За інформацією Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА, від обласної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів, територіальних відомств і організацій у суботнику на території Харкова взяли участь 1302 особи.

На важливих об`єктах у підготовці міста до проведення Євро-2012 - по проспекту Гагаріна, в районі стадіону «Металіст» і прилеглих до них тетриторій вупорядковано 8,2 га газонів і ділянок, відведених під зелену зону.

Також роботи з наведення порядку проведені на об`єктах культурно-паркової зони та лісо-заповідного фонду в Харківській області, де приведено до ладу 87 га території, висаджено 10,2 тис. саджанців дерев.