Вимоги до фільмів-учасників «Харьковской сирени» посилено - Маренич

Харків. 23 квітня. УНІАН. Цього року вимоги до фільмів-учасників фестивалю будуть дещо посилені.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

У зв`язку з цим, наголосила вона, до участі до конкурсі було допущено не так багато робіт, як на попередніх фестивалях.

«Ми не можемо знизити вимоги до робіт, тому що ми повинні тримати високу планку фестивалю «Харьковская сирень». Тому до участі в конкурсі було допущено не так багато фільмів, як раніше. Крім того, ми цього року пішли іншим шляхом і не стали організовувати спільні обговорення фільмів, де хтось може на когось вплинути, а роздали всі фільми всім членам селекційної комісії. Вони вже після перегляду зібралися, обговорили переглянуті фільми і ухвалили практично одностайне рішення по всіх позиціях. Це чудово, тому що це означає, що образ фільму-учасника нашого фестивалю вже чітко сформовано», - сказала В.Маренич.

За її словами, у зв`язку з жорстким відбором на конкурс пройшло небагато українських робіт.

«Мені б дуже хотілося, щоб українських робіт було якомога більше, але наразі цього немає. Багато хто плутає телевізійний формат і формат кіно, а це дуже різні речі. Створюючи телевізійні документальні фільми, хтось гадає, що він створює документальні шедеври, а насправді є певна кіномова і певні прийоми, які можуть бути використані тільки в кіно. Можливо, щоб створювати фільми в інших містах, повинна бути якась основа, мають бути певні умови, чого в Україні не вистачає. Але я дуже сподіваюся, що перший ювілей «Харьковской сирени» наступного року вибухне хорошим українським кіно», - сказала В Маренич.