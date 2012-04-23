Тимошенко позиватиметься до Кузьміна через лондонський суд

Харків. 23 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко подаватиме позов до одного з судів Лондона на першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна за його неправдиві заяви в ефірі телекомпанії Бі-Бі-Сі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, заявив захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій Власенко.

«Юлія Володимирівна прийняла рішення звернутися в один із судів Лондона з приводу неправдивих заяв Рената Кузьміна в ефірі телекомпанії Бі-Бі-Сі», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що відповідний позов, «якщо не буде ніяких форс-мажорів», буде подано до лондонського суду вже цього тижня.

С.Власенко наголосив, що захист Ю.Тимошенко не подаватиме цей позов до українських судів, оскільки, на його думку, Р.Кузьмін може впливати на рішення вітчизняних судів.

«Мене часто питають, чому ми не звертаємося в українські суди з приводу його неправдивих заяв. Я вважаю, що це не має ніякого смислу. Подавати на Кузьміна в суди, які контролює Кузьмін, будучи членом Вищої ради юстиції, не має ніякого сенсу. А Кузьміну велике спасибі за подарунок нам за юрисдикцію в Лондоні», - сказав С.Власенко.

Як повідомлялося, в інтерв’ю телеканалу Бі-Бі-СІ Р.Кузьмін сказав про наявність доказів, які нібито підтверджують причетність Ю.Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня.