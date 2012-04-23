Харків. 23 квітня. УНІАН. На стадіонах Євро-2012 буде вибірковий контроль квитків

Про це повідомив директор турніру в Україні Маркіян Лубківський, пишуть «Коментарі».

«Ви знаєте, що кожен бажаючий міг придбати чотири квитки, і на кожному пропуску буде стояти ім`я того, хто подавав заявку. Але паспортного контролю на вході на стадіон не буде, - зазначив Лубківський.

За словами директора турніру, стюарди здійснюватимуть вибірковий контроль якщо запідозрять, що пропуск був придбаний незаконно.

«Такий контроль може бути вибірковим, у разі якщо стюарди запідозрять, що пропуск був придбаний незаконно, - уточнив він. - І якщо у стюардів буде причина відмовити певній людині у вході на стадіон, йому буде відмовлено».

Нагадаємо, що в понеділок, 23 квітня, на НСК «Олімпійський» був представлений дизайн квитків на Євро -2012.