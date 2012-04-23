Євро-2012: Добкін перевірить територію Харківщини на благоустрій

Харків. 23 квітня. УНІАН. До початку Євро-2012 голова ХОДА Михайло Добкін разом зі своїм першим заступником Валентином Дулубом проведе інспекцію території області на предмет благоустрою основних напрямків прибуття гостей чемпіонату в регіон.

Про це глава області поінформував сьогодні на нараді з питання «Проведення в області щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», повідомляє сайт облдержадміністрації.

«За тиждень до початку Євро-2012 я на гелікоптері огляну територію Харківської області за основними напрямками, звідки до нас будуть їхати гості, і подивлюся, де ще у нас є недостатньо ретельно прибрані території», - сказав М.Добкін.

За його словами, також найближчим часом розпочнеться об`їзд районів Харківської області, під час якого особлива увага буде приділятися впорядкованості територій.

«З наступного тижня я починаю знову об`їзд районів. Я буду перевіряти соціальні служби, притрасове сільське господарство, протипожежну безпеку лісів і місць масового відпочинку дітей, а також якість прибирання територій», - наголосив губернатор.