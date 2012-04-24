У Брюселі чекають на «об`єктивну та надійну» інформацію щодо ситуації з Тимошенко

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Єврокомісія просить Україну надати пояснення щодо ситуації навколо колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле.

«Нам відомі повідомлення про те, що Ю.Тимошенко оголосила голодування після скарг на те, що з нею жорстоко поводилися під час перевезення з її тюремної камери до шпиталю 20 квітня. Ми негайно попросили пояснень у української влади щодо ситуації з

Ю.Тимошенко, а також наполягаємо на тому, щоб відповідні незалежні особи та її юридичні радники отримали негайний доступ до неї на достатній період часу», - заявили в прес-офісі комісара.

В офісі також зазначили, що поки утримаються від подальших коментарів, поки не стане доступною «об`єктивна та надійна» інформація.