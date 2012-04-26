Завтра на сході сухо і тепло

Харків. 26 квітня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних областях місцями 5-8° тепла; вдень 22-27°, на узбережжі морів та в горах Криму 16-21°, у Карпатах 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.