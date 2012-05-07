Адвокат заявляє, що Тимошенко голодує 19-й день

Харків. 7 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко продовжує голодувати 19-й день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією повідомив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Вона продовжує голодувати 19-й день. Мова про закінчення голодування не йде», - сказав О.Плахотнюк.

Він спростував інформацію про те, що Ю.Тимошенко вживає соки та харчові розчини.

«Це неправда. Єдине, що вона вживає, - це воду», - наголосив він.

О.Плахотнюк зачитав заяву Ю.Тимошенко, у якій вона подякувала лідерам європейських країн, а також її прихильникам в Україні за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.