Плахотнюк не має відповіді, чи поїде Тимошенко завтра до лікарні

Харків. 7 травня. УНІАН. На даний час немає однозначної відповіді, чи поїде завтра екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією сказав адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк, говорячи про можливість початку лікування екс-прем’єра з 8 травня.

«Це питання ми з нею не обговорювали. Але однозначної відповіді, чи поїде вона до лікарні чи не поїде немає», - сказав він.

На думку адвоката, лікування Ю.Тимошенко повинне розпочатися тільки після її відновлення від голодування.

«Мені здається, що спочатку організм повинен відновитися, і вже потім повинне починатися лікування, але лікарям видніше. Якщо теоретично припускаємо, що завтра закінчиться голодування, то виходити з цього голодування треба як мінімум днів 10. І тоді вже можна до повноцінного лікування приступати. Навіть якщо перевезуть її до лікарні, то розпочати лікування завтра буде смерті подібно», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат зазначив, що зараз обговорить з Ю.Тимошенко можливість її перевезення до ЦКЛ «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.

4 травня на брифінгу в Качанівській виправній колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, лікар німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль заявив, що екс-прем’єр дала попередню згоду на лікування у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, починаючи з 8 травня.