Ядерна установка в П'ятихатках буде абсолютно безпечною - Добкін

Харків. 8 травня. УНІАН. Ядерна установка, яку планують встанвовити у П`ятихатках, буде абсолютно безпечною для мешканців Харківщини.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

«Ухваленню рішення про будівництво ядерної установки в П`ятихатках передувала серйозна процедура, починаючи від громадських слухань і закінчуючи експертизами, в тому числі й міжнародними. Я абсолютно впевнений у безпеці даного проекту для моїх земляків. Крім позитиву я не бачу жодних застережень, які не дозволили б нам його реалізувати», - сказав М.Добкін.

За його словами, українська та світова наука із завершенням будівництва цієї установки зможе отримувати високоточні дані, які потім будуть лежати в основі багатьох нових наукових розробок.

«Наскільки мені відомо, подібна установка буде першою в світі, хоча будівництво такої ж установки триває сьогодні і у Франції, але наша повинна бути побудована раніше», - зазначив М.Добкін.

Він також підкреслив, що робота з мирним атомом приносить великий прибуток країнам, які отримали ці технології та навчилися ними користуватися.

«Україна завдяки чіткій і продуманій політиці Президента Віктора Януковича отримала унікальну можливість розмістити в Харкові лабораторію, яка дозволить проводити унікальні досліди, і на підставі їх результатів просуватися значно вперед і бути конкурентоспроможною. Тому в цьому проекті я бачу тільки позитив», - сказав губернатор.