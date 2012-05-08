Тимошенко відмовилася їхати до лікарні

Харків. 8 травня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що сьогодні під час спілкування з німецьким лікарем Лутцом Хармсом колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилась розпочати рекомендований їй німецькими та українськими лікарями курс реабілітаційних процедур в умовах стаціонарного закладу – Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як зазначає прес-служба ДПтС, своє рішення Ю.Тимошенко мотивували тим, що їй потрібен ще час для роздумів та спілкування з адвокатами.

«Ю.Тимошенко у розмові з лікарями не виключила, що може все ж таки погодитись на перевезення до лікарні м. Харкова 9 травня, і пояснила це тим, що вона не відмовляється від стаціонарного лікування», - говориться в повідомленні ДПтС.

Як нагадує прес-служба, учора, 7 травня, ввечері до України прибув лікар з клініки «Шаріте» (м. Берлін), якого рекомендувала німецька сторона для проведення курсу реабілітації Ю.Тимошенко спільно німецькими та українськими лікарями у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Також прес-служба ДПтС зазначає, що Ю.Тимошенко під час останнього свого спілкування з професорами клініки «Шаріте» 4 травня п.р. надала свою попередню згоду на проведення стаціонарного лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» з 8 травня поточного року.

ДПтС України додатково повідомляє, що за словами першого заступника міністра охорони здоров’я України Раїси Моїсеєнко, сьогодні, 8 травня, під час відвідування ЦКЛ №5 німецький лікар Л.Хармс відзначив готовність цього медичного закладу для того, щоб прийняти на реабілітацію Ю.Тимошенко.