Підприємства області в 2,5 рази скоротили борги перед Пенсійним фондом

Харків. 14 травня. УНІАН. У 2011 році темпи зростання заборгованості промислових підприємств Харківщини до Пенсійного фонду скоротилися більш ніж в 2,5 рази.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав на прес-конференції начальник Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов.

За його словами, проблема заборгованості низки промислових підприємств до Пенсійного фонду, як і раніше, залишається на Харківщині досить гострою, тим не менше, в 2011 році вдалося домогтися суттєвих успіхів на шляху до її вирішення.

«В цілому є певна динаміка зростання, але можу сказати, що якщо підсумувати результати 2011 року з 2010 роком, то нам вдалося саму динаміку зростання скоротити в 2,7 рази. В цілому заборгованість на сьогоднішній день існує і сумарно по страхових відрахуваннях і по єдиному соціальному внеску становить близько 300 мільйонів гривень у цілому», - сказав В.Ачкасов.

«Можу сказати, - додав він, - що «Міськелектротранс» має 34 мільйони гривень по страхових внесках і 21 мільйон гривень по єдиному соціальному внеску. ХАЗ заборгував 45 мільйонів гривень по страхових відрахуваннях, по єдиному соціальному внеску в нього на сьогоднішній день боргів немає. Завод імені Малишева винен 13 мільйонів гривень і 7 мільйонів гривень відповідно».