Сьомочкін: готується замах

Харків. 19 вересня. УНІАН. Президент акціонерного товариства «Концерн АВЕК і Ко», керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН заявив, що йому стало відомо про підготовку замаху на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення для ЗМІ про це оприлюднила прес-служба концерну.

За інформацією прес-служби, перевірку проводить Служба безпеки України.

Сам С.СЬОМОЧКІН припускає, що імена замовників пов’язані з окремими представниками міської влади.

«Я хочу сказати всім гарячим головам: ваші методи боротьби з опонентами це вчорашній день. Лише на початку 90-х фізичне усунення опонентів було вирішальним аргументом у суперечках. Не намагайтеся нав’язати беспрєдєльні схеми і методи боротьби Харкову. Це абсолютно безперспективно Ніхто і ніщо не може заставити людей закрити очі на систематичні порушення закону та утиски прав людей», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові триває протистояння між міською владою і підприємцями міста в особі концерну «АВЕК», що належить народному депутату України п`ятого скликання Олександру ФЕЛЬДМАНУ – представнику БЮТ у регіоні.

Концерн «АВЕК» неодноразово звинувачував владу Харкова в тиску на бізнес-структури О.ФЕЛЬДМАНА та у перешкоджанні їх роботі. У свою чергу, міська влада, серед іншого, звинувачує концерн в порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро ”Імені академіка Барабашова”.

У серпні О.ФЕЛЬДМАН заявив, що концерн ”АВЕК і Ко” має намір перенести центральний офіс з Харкова до Києва та деякі частини бізнесу концерну в райони Харківської області. За його словами, рішення про перенесення офісу до Києва пов`язане з позицією міської влади Харкова відносно бізнесу.

Довідка УНІАН. АТ «Концерн АВКЕ і Ко» - велика фінансово-промислова група, яка спеціалізується на управлінні торгово-комерційною нерухомістю, девелопменті, сільськогосподарському бізнесі та виробництві продуктів харчування, фінансовій діяльності, транспортних перевезеннях та медіа-бізнесі. Заснований в 1994 р. у Харкові. Об`єднує близько 50 підприємств, на яких працюють майже 15 тис. осіб. Концерн веде низку девелопменських проектів у різних регіонах України, управляє великими торговими об`єктами, у тому числі одним із найбільших у світі - Торговим центром «Барабашове» у Харкові. Також до групи компаній концерну входять АТ «Великобурлуцький сирзавод»», АТ «Вовчанський молочний завод», Харківська муніципальна страхова компанія, транспортне підприємство ТОВ «ФІН», медіа-холдинг «Время». Має представництво у Києві (АВЕК-Україна»). Компанія провадить широку благодійну діяльність. Обсяг коштів, спрямованих у різні соціальні проекти, становить близько 10 млн. дол.