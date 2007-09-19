Вартість оренди житла не збільшиться

Харків. 19 вересня. УНІАН. До 2008 року вартість оренди житла у Харкові буде залишатися на нинішньому рівні.

Такий прогноз журналістам зробила перший віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українська гільдія ріелтерів Наталія ШКІЛЬОВА.

За її словами, нині спостерігається пік активності на ринку оренди житлової нерухомості Харкова у зв’язку з початком навчального року та великої кількості навчальних закладів у місті. Зростання вартості оренди житла почалося з другої половини серпня.

На думку експерта, збільшення вартості оренди можна очікувати у випадку підвищення в місті тарифів на комунальні послуги.

За даними Н.ШКІЛЬОВОЇ, станом на вересень ц.р. мінімальна вартість оренди 1-кімнатної квартири у Харкові становить 180 дол. на місяць, середня вартість – 200-220 дол. на місяць, оренда елітних квартир коштує від 2,8 тис. дол. на місяць.