Павленко вважає взірцевою систему харчування на Харківщині

Харків. 24 травня. УНІАН. Система організації та виробництва дитячого харчування, яка створена в Харківській області, може стати взірцевою моделлю для всієї України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, коментуючи розгляд питання якості та безпеки продуктів харчування, ліків і товарів дитячого асортименту, який відбувся сьогодні на засідання Рада регіонів у Києві під головуванням Президента Віктора Януковича.

Говорячи про систему організації дитячого харчування в Харківській області, яку під час засідання Ради регіонів представив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Уповноважений Президента сказав: «Харків - єдине місто України, де діє не тільки молочна фабрика-кухня, а й розгалужена мережа пунктів видачі дитячого харчування по всій області. Тому з точки зору організації харчування дітей до 3 років Харків є взірцем для всієї країни».

При цьому Ю.Павленко наголосив, що сьогодні Президент України В.Янукович приділяє багато уваги організації дитячого харчування, в першу чергу - дітей до 3 років.

«На жаль, за наявними даними на сьогоднішній день вітчизняні виробники забезпечують попит у харчуванні дітей до 3 років всього на 15%. В Україні з 125 дитячих молочних кухонь працює менше половини, і є лише одна, яка відповідає всім міжнародним стандартам з якості та безпеки харчування. Це харківське комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»», - сказав Ю.Павленко.

Під час свого виступу на засіданні Ради регіонів він звернувся до інших областей України із пропозицією вивчити досвід та взяти за базову модель ту організацію дитячого харчування, що існує у Харкові. Уповноважений Президента повідомив, що особисто відвідував харківську молочну фабрику-кухню, пересвідчився у якості харчування і відзначив рівень організації.

У свою чергу, говорячи про систему дитячого харчування на Харківщині, М.Добкін підкреслив, що в області надають великого значення якості сировини, з якої виготовляється дитяча їжа, і це в результаті визначає її високу якість.

«Дуже приємно, що Харківська область названа однією з кращих в Україні по організації якісного харчування для наших малюків. У ході Ради регіонів було відзначено, що у нас працює одна з кращих в Україні фабрик-кухонь і створено мережу пунктів видачі дитячого харчування. Продукція, яку виробляє харківське підприємство, виготовляється з екологічно чистої сировини і відповідає всім європейським стандартам», - сказав М.Добкін.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» - сучасне високотехнологічне виробництво, можливості якого становлять 28,7 тис. порцій дитячого харчування на добу. У Харківській області діє 83 пункти видачі дитячого харчування, готову продукцію щодня отримує понад 16,5 тисяч дітей районів області та міста Харкова. На комунальному підприємстві виробляється 14 різних найменувань продуктів дитячого харчування. Дитяче харчування виготовляється з екологічно чистої сировини, не містить консервантів, загусників і стабілізаторів. Термін зберігання готової продукції - від 24 до 48 годин.