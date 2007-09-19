На ХАЗі – презентація спільних проектів

Харків. 19 вересня. УНІАН. Державний авіабудівний концерн «Авіація України» та Об’єднана авіабудівна корпорація 19-20 (Росія) 19-20 вересня проведуть презентацію спільних проектів у Харкові, а потім у Києві.

Як повідомляє агентство Defense Express, також планується представити меморандум про взаєморозуміння з розвитку співробітництва у галузі транспортної рампової та пасажирської авіатехніки, який був підписаний сторонами 21 серпня на виставці МАКС-2007.

Українську делегацію очолить гендиректор – голова правління ДАК «Авіація України» Олег ШЕВЧЕНКО, російську – голова правління ОАК Олексій ФЕДОРОВ.

Меморандум, зокрема, передбачає реалізацію єдиної маркетингової та цінової політики, науково-технічних досліджень. Це стосується проекту відновлення серійного випуску літаків Ан-124, можливої кооперації з програми Ан-70. Сторони підтвердили готовність серійно випускати літаки АН-148 в Україні і Росії, а також створити центри з обслуговування цієї техніки. Перспективним також названо співробітництво з літака МС-21. У тому числі, розглядається можливість комплектації МС-21 українськими двигунами Д-436.