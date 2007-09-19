СБУ позбавила Добкіна допуску до державної таємниці

Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голову Харкова Михайла ДОБКІНА. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, це пов’язано з тим, що в ході проведеної СБУ в Харківській міській раді в першій декаді вересня перевірки організації охорони держтаємниці та обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було викрито грубі порушення з боку голови та секретаря міськради.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, наразі вирішується питання про скасування такого допуску для секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.