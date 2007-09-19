СБУ не довіряє Добкіну державних таємниць
17:42, 19 вересня 2007Харьків
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І розбереться з Кернесом
Київ. 19 вересня. УНІАН. Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голову Харкова Михайла ДОБКІНА.
Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, це пов’язано з тим, що в ході проведеної СБУ в Харківській міській раді в першій декаді вересня перевірки організації охорони держтаємниці та обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було викрито грубі порушення з боку голови та секретаря міськради.
Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, наразі вирішується питання про скасування такого допуску для секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.
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