Кислота через кордон не пройшла

Київ. 19 вересня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в Сумській області запобігли контрабандному ввезенню з Росії великої партії азотної та соляної кислот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, на відстані 100 метрів від державного кордону України було затримано автомобіль “КамАЗ” під керуванням громадянина Росії.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, він намагався ввезти поза митним контролем на територію України 800 кілограмів азотної кислоти та 2 тис. кілограмів соляної кислоти, яка відповідно до постанови уряду належить до групи прекурсорів, що використовується при виготовленні наркотичних засобів.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що замовником вантажу та організатором його контрабандного переміщення є громадянин України. За його вказівкою росіянин придбав вказані хімічні речовини на різних підприємствах Росії та намагався ввезти в Україну.

Громадянина Росії затримано, стосовного нашого співвітчизника обрано запобіжних захід - підписка про невиїзд, а також порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.