Виборча кампанія у Харкові перейшла в радикальну стадію

Харків. 19 вересня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що виборча кампанія в Харкові перейшла в радикальну стадію.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН, де експерт дає оцінку політичній ситуації в місті.

«Недавня заява керівника фракції БЮТ в Харківській міськраді про замах, що готується на нього свідчить про те, що виборча кампанія в місті перейшла в радикальну стадію, що повністю підтверджує прогнози Агентства про жорстку і безкомпромісну боротьбу політиків за голоси харківських виборців», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. При цьому, за його словами, очевидно, що в час, що залишився до дня виборів, варто чекати, що кампанія стане жорсткішою.

У контексті конфлікту між харківською міською владою і місцевим відділенням БЮТ О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив: «Більшість провокацій, «чорного піару», залякувань і погроз під час цієї кампанії міські власті чомусь направляли саме на представників БЮТ в Харкові». За його словами, з погляду технологій це неправильно. О.ГОЛОБУЦЬКИЙ пояснив: «Оскільки мер і його оточення повністю себе дискредитували в очах харківського виборця, то критика і дії, що ініціюються мером Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ стосовно місцевого БЮТ, мають прямо протилежний ефект».

Як повідомляв УНІАН, президент акціонерного товариства «Концерн АВЕК і Ко», керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН заявив, що йому стало відомо про підготовку замаху на нього. Повідомлення для ЗМІ про це оприлюднила прес-служба концерну. Згідно з інформацією прес-служби, перевірку проводить Служба безпеки України. Сам С.СЬОМОЧКІН допускає, що імена замовників пов`язані з окремими представниками міської влади.