Завтра ”Евертон” - ”Металіст”

Харків. 19 вересня. УНІАН. У середу зранку прямим чартерним авіарейсом із харківського аеропорту футболісти і тренери "Металіста" вилетіли в Ліверпуль на перший матч першого раунду Кубка УЄФА, де їх суперником стане "Евертон".

Як повідомляє сайт champion.com.ua, у складі команди вирушили 22 футболісти: воротарі - Олександр Горяінов і Андрій Тлумак, польові гравці - Папа Гуйе, Мілан Обрадович, Северин Ганчаржик, Віталій Бордіян, Олександр Бабич, Хішам Махдуфі, Марко Девіч, Олександр Данилов, Валентин Слюсар, Сергій Валяєв, Оньєкачи Нвоха, Венанс Зезе, Сергій Давидов, Сергій Костюк, Роман Світличний, Сергій Барилко, Едмар, Олександр Рикун, Олексій Антонов і Руслан Фомін (правда, Руслан не зможе взяти участь у грі, тому що був заявлений у Лізі чемпіонів за донецький "Шахтар").

Близько 14.00 за київським часом команда успішно приземлилася в аеропорту Ліверпуля і розмістилася в готелі "Radisson".

У середу ввечері о 19.00 за місцевим часом у "Металіста" розпочалося тренування на полі стадіону "Гудісон Парк".

Також у середу стали відомі арбітри, що будуть обслуговувати гру. Судити матч буде фінська бригада арбітрів з міста Турку на чолі з Джоні Хюютія.

Асистенти арбітра: Лассі Лахті та Еса. Резервний арбітр - Петтері Карі.