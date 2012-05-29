Харків’янка продала на Сейшельські острови та в ОАЕ трьох дівчат
Міліція повернула всіх на батьківщину
Харків. 29 травня. УНІАН. Харківська міліція повернула із Сейшельських островів та Об’єднаних Арабськитх Еміратів трьох дівчат, продах для сексуальної експлуатації.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, поставляла дівчат для сексуальної експлуатації своїм закордонним «бізнес-партнерам» під виглядом працевлаштування в модельному бізнесі 24-річна непрацююча харків’янка.
За даними міліції, з цією метою 1 травня цього року вона відправила через аеропорт «Бориспіль» двох харків’янок віком 20 та 22 років на Сейшельські Острова, а наступного дня – 19-річну мешканку Харкова – до Об’єднаних Арабських Еміратів. На даний час дівчата повернуті в Україну.
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області за матеріалами, зібраними працівниками Управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми, стосовно 24-річної харків’янки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
За такі правопорушення закон передбачає покарання у вигляді позбавленням волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Тривають подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які також причетні до скоєння цього злочину.