На матчі Євро-2012 у Харкові продано всі квитки

Харків. 29 травня. УНІАН. Усі квитки на матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, які пройдуть у Харкові, продано.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час прямої лінії в газеті «Вечерний Харьков» повідомив директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр Нечипоренко.

При цьому він вважає, що заклики деяких європейських політиків бойкотувати Євро-2012 ніяк не вплинули на рішення футбольних фанатів відвідати матчі в Україні.

«Голландці, які займаються «оранж-кемпом» на Журавлівці, сказали, що коли політики в Європі почали говорити про бойкот Євро-2012, кількість проданих ночівель у харківському таборі тільки збільшилася. Гадаю, 90% справжніх футбольних фанів у Європі навіть не знають, що крім футболу існує ще й політика. Вони - футбольні фанати, а не прихильники тієї чи іншої політичної партії. А фанат поїде за улюбленою командою, незважаючи на будь-які труднощі, хоч на край світу», - сказав О.Нечипоренко.

За словами О.Нечипоренка, 2180 квитків на харківські матчі Євро-2012 викупили поляки, збірна яких грати в Україні не буде.

Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат підтвердив кореспондентові УНІАН, що в Харків на матчі Євро-2012 прибудуть понад 2 тисяч поляків.

Довідка УНІАН. У Харкові пройдуть три матчі групового етапу Євро-2012. Зокрема, 9 червня зіграють свій матч Голландія - Данія, 13 червня відбудеться матч Голландія-Германія, 17 червня-матч Голландія - Португалія.