Янукович запросив Ярославського на обговорення Євро-2012

Харків. 30 травня. УНІАН. Сьогодні, 30 травня, під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012, на засідання запрошений Олександр Ярославський - генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

На знімку: Олександр Ярославський демонструє Президенту України Віктору Януковичу можливості нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», спорудженого до Євро-2012 за кошти бізнесмена (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА