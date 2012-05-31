Іноземець продав у сексуальне рабство за кордон харківську студентку
15:18, 31 травня 2012Харьків
0 0
Торговця людьми затримано
Харків. 31 травня. УНІАН. Харківські правоохоронці за торгівлю людьми затримали 39-річного іноземного громадянина.
Як повідомляє сайт МВС України, попередньо встановлено, що він у травні вивіз за кордон 20-річну студентку, мешканку Харкова, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілу повернено на батьківщину.
Іноземець має посвідку на проживання в Україні, йдеться у повідомленні МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter