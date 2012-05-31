Харків. 31 травня. УНІАН. У Харкові під час Євро-2012 працюватимуть 20 інформаційних пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Олексія Понікаровського, інформаційні пункти працюватимуть на базі кіосків «Союздрук».

Всі вони роташовані за основними маршрутами прямування та розміщення уболівальників.

За словами О.Понікаровського, основна мета таких пунктів - надання інформаційних послуг і допомоги вболівальникам в орієнтуванні у місті. Працювати в цих пунктах будуть 40 студентів, які володіють іноземними мовами. Їхнє робоче місце, обладнане комп`ютерною технікою і з доступом до Інтернету, буде поряд із кіоском. Всі такі пункти матимуть оперативний зв`язок між собою.

Інформаційні пункти працюватимуть з 6 до 26 червня.