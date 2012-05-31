До Євро у Харкові синхронізують роботу служб «112» і «103»

Харків. 31 травня. УНІАН. До початку Євро-2012 робота диспетчерської служби «112» буде повністю синхронізована зі службою «103».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні під головуванням заступника губернатора Ігоря Шурми відбулася міжвідомча нарада з питань взаємодії диспетчерських служб «112», «101», «102» та «103» під час проведення матчів Євро-2012.

«Для того щоб диспетчерська служба «112» працювала з мінімальними втратами часу при передачі повідомлень в диспетчерську швидкої медичної допомоги, а також для того, щоб не було збоїв та непорозумінь при обслуговування іноземців, які знають лише номер служби «112», досягнута домовленість, що у приміщенні, де працює ця диспетчерська, будуть відведені робочі місця для диспетчерів системи швидкої допомоги. Це дозволить одразу давати вказівки працівникам швидкої допомоги», - сказав І.Шурма.