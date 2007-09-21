На підготовку до Євро-2012 виділено 35 млн. грн.
11:57, 21 вересня 2007Харьків
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Кошти пішли на оновлення стадіону «Металіст»
Харків. 21 вересня. УНІАН. Цього року на підготовку до проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 у Харкові виділено 35 млн. грн.
Про це повідомила на прес-конференції голова постійної комісії Харківської облради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму Наталія ЛЕВЧЕНКО.
За її словами, ці кошти надійшли з різних джерел: 20 млн. грн. виділено з державного бюджету, 10 млн. – з обласного і 5 млн. – з міського.
Н.ЛЕВЧЕНКО зазначила, що ці кошти спрямовані на реконструкцію головної спортивної арени міста – стадіону «Металіст».
«У цьому питанні між обласною радою та облдержадміністрацією повне взаєморозуміння», - відмітила голова комісії.
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