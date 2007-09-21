Богословська проігнорувала суд

Харків. 21 вересня. УНІАН. Член Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА не з`явилася на судове засідання за позовом БЮТ, яке було призначено на 20 вересня на 18.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, нагадавши, що Блок Юлії Тимошенко вчора подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з приводу звинувачень І.БОГОСЛОВСЬКОЇ на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, які вона озвучила на прес-конференції 18 вересня (тема прес-конференції І.БОГОСЛОВСЬКОЇ була така: «Влада і Тимошенко: Україна чи руїна» - УНІАН).

Представник БЮТ у суді Володимир ПИЛИПЕНКО закликав І.БОГОСЛОВСЬКУ з`явитися на наступне судове засідання, яке відбудеться у п`ятницю, 21 вересня, в Окружному адміністративному суді м. Києва. Адреса: вул. Десятинна, 4 /6, третій поверх.

«Нехай Інна БОГОСЛОВСЬКА знайде у собі хоч трохи гідності та прийде на судове засідання, щоб відповісти за розповсюдження бруду та брехні», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.