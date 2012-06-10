У Харківському аеропорту аварійно сів приватний літак
10:54, 10 червня 2012Харьків
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Причина події встановлюється
Харків. 10 червня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» аварійно приземлився приватний літак «Mitsubishi-300», що здійснював рейс Харків-Оденце (Королівство Данія).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 9 червня, о 22.54. Після зльоту літак внаслідок вібрації у двигуні виконав аварійну посадку, під час якої сталося іскріння лівої опори шасі.
На борту перебували 7 пасажирів і 2 членів екіпажу.
Повітряне судно самостійно покинуло злітну смугу, після чого аварійно-рятувальна команда аеропорту провела охолодження опори шасі.
Жертв та постраждалих немає. Причина авіаційної події встановлюється.
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