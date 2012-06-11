На Харківщині на відпочинку перебуває майже 88 тисяч дітей

Харків. 11 червня. УНІАН. На Харківщині в закладах оздоровлення та відпочинку перебуває майже 87,5 тисяч дітей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні в області із запланованих 852 закладів оздоровлення та відпочинку відкрито 839 (98,5%).

За даними Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА, у 25 стаціонарних закладів вже розпочато зміни для 3910 дітей.

Також працює 794 табори з денним перебуванням дітей (82664 дітей), 1 наметове містечко (27 осіб) та 19 дитячих закладів праці та відпочинку (1040 дітей).

За оперативними даними, в закладах оздоровлення та відпочинку перебуває 87439 дітей (46,8% від запланованої на оздоровчий сезон кількості).

Санепідемстанція повідомляє, що на 11 червня надзвичайних ситуацій у місцях організованого відпочинку дітей на Харківщині не виникало.