СЕС: в Оранж-кемпі все добре

Харків. 13 червня. УНІАН. Жодних відхилень санітарних показників повітря, води та радіологічного фону на території кемпінгу голландських уболівальників «Оранж-кемп» на території Журавлівського гідропарку в Харкові не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час екскурсії по «Оранж-кемп» у понеділок журналістам повідомила головний санітарний лікар Харкова Ірина Зубкова.

За її словами, на території Журавлівського гідропарку періодично перевіряється радіологічний фон, атмосферне повітря, проводиться забір для аналізу води як з водойми, так і з водогону. «За результатами попередніх лабораторних досліджень ніякий відхилень від норми ані у водогінній воді, ані в воді водойми виявлено не було. Атмосферне повітря також у межах наших гігієнічних вимог», - сказала І.Зубкова.

Вона додала, що на наявність кліщів була перевірена вся територія Журавлівського гідропарку. «Жодного кліща ми не знайшли», - повідомила головний санлікар Харкова.

За її словами, під час перебування голландців на території Журавлівського гідропарку один уболівальник звернувся за допомогою через те, що натер ногу, один - зі скаргою на носову кровотечу, ще один звернувся за допомогою після порізу ноги склом. «Тобто ніяких звернень з приводу гострих кишкових інфекцій чи якихось інших інфекцій не було», - наголосила І.Зубкова.

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