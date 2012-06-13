За час роботи перинатального центру в нього поступило понад тисячу жінок
12:21, 13 червня 2012Харьків
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Шурма: всього народилося 273 дитини
Харків. 13 червня. УНІАН. За час роботи до Харківського регіонального перинатального центру, що відчинив двері 2 березня 2012 року, поступило 1136 жінок.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.
«У гінекологічне відділення поступило 653 жінки, проведено 306 операції, з них 54% - ендоскопічні. У відділення патології вагітності поступило 333 вагітних, з них 96,5% жительки районів області. Було 267 пологів, при яких практично 90% жінок були з важкою екстагенітальною патологією. Всього народилося 273 дитини, з них 119 дівчаток та 154 хлопчики», - навів цифри І.Шурма.
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