Янукович у захопленні від Металіста

Харків. 24 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав харківський Металіст з позитивним результатом у першій грі на Кубок УЄФА з англійським Евертоном (1:1 – УНІАН) і висловив сподівання, що команда проб’ється до групового турніру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, на ім’я керівництва, гравців та тренерів ФК «Металіст» надійшла Урядова телеграма від Прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В ній, зокрема, йдеться: «З великим хвилюванням і захопленням спостерігав за вашим поєдинком з англійським клубом «Евертон». Сподіваюся, що здобутий у важкій та драматичній боротьбі результат у поєднанні з проявленими гравцями високою майстерністю та самовіддачею стануть запорукою наступних перемог клубу на турнірному шляху».

Як повідомляв УНІАН, друга гра Металіста з Евертоном відбудеться у Харкові 4 жовтня.