У вівторок у Харкові - Янукович

Харків. 24 вересня. УНІАН. Лідер Партії регіонів, прем’єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у вівторок у рамках свого виборчого туру здійснить поїзду в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському виборчому штабі Партії регіонів, у другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ планує виступити на мітингу в Богодухові.

У Харкові В.ЯНУКОВИЧ виступить на обласному телебаченні, а також візьме участь у мітингу на майдані Свободи.

Прогнозується, що на зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ можуть прийти близько 100 тисяч харків’ян, зазначили у виборчому штабі ПР.