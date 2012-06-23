Бережна роз’яснює харківській молоді, як отримати доступне житло

Харків. 23 червня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції партії Регіонів Ірина Бережна закликає молодь активніше користуватися програмою пільгового кредитування доступного житла.

За її словами, державні гарантії для учасників цієї програми будуть удосконалюватися, що забезпечить відповідний захист громадян.

«Державні гарантії для учасників програми доступного кредитування будуть удосконалюватися, більше того, в планах уряду захистити людей і на законодавчому рівні. Днями відбулося засідання Кабміну, в рамках якого було визначено, що крім додаткового захисту позичальників, держава посилить і гарантії відповідальності забудовників. До того ж зараз розглядається можливість зміни схем компенсації кредитів. Все це робиться для того, щоб в українців було більше реальних можливостей вирішити житлове питання. Тому я закликаю молодь активніше користуватися цією програмою », - сказала І.Бережна.

Народний депутат висловила сподівання, що з розширенням програми молодіжного кредитування в її проектах для забудови доступного житла з`являться не тільки квартири та будинки, але й цілі мікрорайони.

Так само І.Бережна зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстрований проект закону про фінансування програми на 2012 рік. «Уряд має намір реалізовувати програму до кінця, стільки, скільки передбачено законодавством - 15 років і більше», - сказала вона.

Прес-служба народного депутата нагадує, що завдяки програмі «Доступне житло» лише в 2011 році у Харкові змогли поліпшити свої житлові умови 87 сімей, з них 31 сім`я оформила кредити за програмою молодіжного кредитування.